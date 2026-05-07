Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

Thứ Năm, 09:23, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới đã gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền chi phí "bôi trơn" tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị can liên quan trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, ông Nguyễn Bá Hoan bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Cũng trong vụ án, bị can Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác đều bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

cuu thu truong nguyen ba hoan bi cao buoc nhan hoi lo hon 16 ty dong hinh anh 1
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (trái) và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài Tống Hải Nam.

Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3 bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc phạm tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ năm 2020 - 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước. 

Cơ quan truy tố xác định, nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, gây khó dễ cho các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động, để buộc họ chi tiền “bôi trơn” khi xin cấp, cấp đổi giấy phép. 

Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐTBXH), bị can Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài) đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí hơn 30 tỷ đồng để được cấp giấy phép và cấp phiếu trả lời cho các công ty.

Bên cạnh đó, Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũ đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị can đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ 2020-2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận tiền, tổng số 16,3 tỷ đồng. Với hành vi này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép, xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật. Từ đó, buộc doanh nghiệp phải chi tiền chi phí.

Trong giai đoạn 2020-2025, bị Tống Hải can Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
Giám đốc công ty Hoàng Dân kháng cáo trong vụ án cựu thứ trưởng nhận hối lộ
VOV.VN - Với tổng mức án 14 năm tù trong phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo hai lần từ chối nhận hối lộ được tuyên trả tự do tại tòa
VOV.VN - Tại phiên tuyên án vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Hội đồng xét xử đã tuyên trả tự do tại tòa với bị cáo Tạ Văn Thuyết (Giám đốc Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ), người đã hai lần từ chối nhận hối lộ của doanh nghiệp.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lĩnh án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ"
VOV.VN - Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên mức án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan về tội nhận hối lộ
VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan trong vụ án gây khó khăn cho doanh nghiệp rồi nhận hối lộ, cấp giấy phép đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bá Hoan
VOV.VN - Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Bá Hoan.

