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Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án 20 năm tù

Thứ Tư, 14:41, 30/09/2026
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VOV.VN - Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 30/9, đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành đề nghị mức án với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đại diện VKS đánh giá, đối với tội Nhận hối lộ trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất. 

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Bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương). (Ảnh: Phú Nguyên)

Về hành vi đưa hối lộ, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh – người có 7 tiền án, bị xác định dùng tiền, lợi ích vật chất khác để khiến các bác sĩ, nhân viên y tế tạo điều kiện cho mình sinh sống cùng chồng, con, người giúp việc khi điều trị bắt buộc. 

Mai Anh còn môi giới hối lộ để “chạy chứng nhận tâm thần” cho nhiều người, hưởng lợi hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, cô ta còn lừa đảo 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn “chạy” cho tội phạm ma túy được chứng nhận tâm thần.

Từ những căn cứ, nhận định trên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh án từ 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 8-9 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”, tổng hợp hình phạt đề nghị là 30 năm tù.

Chồng bị cáo Mai Anh là Lê Văn Đông bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 8-9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp từ 17 – 19 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Trường bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Hoàng Tất Thành, cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần miền núi, bị đề nghị từ 10 – 11 năm tù.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong quá trình công tác, Trường đã trực tiếp nhận tổng cộng 4,68 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số người khác. Đổi lại, ông Trường cùng các thành viên hội đồng giám định ban hành kết luận không đúng thực trạng bệnh cho 27 bị can, bị cáo, bị án.

Sau khi nhận tiền, ông Trường bị cáo buộc chia một phần cho các thành viên hội đồng giám định, phần còn lại được ông Trường hưởng lợi.

Ngoài khoản tiền liên quan việc làm sai lệch kết luận giám định, cáo trạng xác định ông Trường còn nhận hơn 3,34 tỷ đồng để can thiệp công tác tuyển dụng, điều chuyển nhân sự và tạo điều kiện trái quy định cho người chữa bệnh bắt buộc.

Trọng Phú/VOV.VN
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