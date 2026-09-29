Công an TP Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông tại phường Lĩnh Nam

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc tai nạn giao thông xảy ra ngày 11/9/2026 tại đường đê Nguyễn Khoái (đoạn gần điếm canh đê số 19), thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội.

(Ảnh minh họa)

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng chưa xác định được người biết việc hoặc tài xế có camera hành trình ghi lại nội dung liên quan đến vụ tai nạn nói trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo rộng rãi để quần chúng nhân dân biết và phối hợp cung cấp thông tin.

Ai là người biết việc hoặc các tài xế điều khiển phương tiện có camera hành trình ghi nhận được hình ảnh, diễn biến liên quan đến vụ việc, xin vui lòng liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Công an phường Lĩnh Nam); Địa chỉ: Số 2, Ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội; Điều tra viên phụ trách: Trương Tú Anh (Số điện thoại: 0914.468.668).