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Xét xử cựu Viện trưởng Pháp y Tâm thần Trung ương Trần Văn Trường vào ngày 28/9

Thứ Ba, 11:58, 22/09/2026
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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định cựu Viện trưởng Pháp y Tâm thần Trung ương Trần Văn Trường nhận tiền để làm sai lệch kết luận giám định, giúp một đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án "Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án" xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa.

xet xu cuu vien truong phap y tam than trung uong tran van truong vao ngay 28 9 hinh anh 1
Cựu Viện trưởng Pháp y Tâm thần Trung ương Trần Văn Trường.

Dự kiến, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 28/9 tại TAND TP Hà Nội. Trong số các bị can, ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông "Timo", sinh năm 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội danh: "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, Nguyễn Đăng Duy Anh (30 tuổi, quê Bắc Ninh) bị Công an quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội khởi tố bị can về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và bị TAND quận Nam Từ Liêm (cũ) tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Một năm sau án phạt, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội kháng nghị bản án trên với lý do, hành vi của Duy Anh cấu thành tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 24/9/2022, Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội (cũ) ra Quyết định giám đốc thẩm tuyên hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND quận Nam Từ Liêm về tội danh đối với Nguyễn Đăng Duy Anh để điều tra lại.

Tiếp đó, cùng với việc thay đổi tội danh theo quyết định trên, Công an quận Nam Từ Liêm cũng ra Quyết định trưng cầu Viện Pháp y Tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Nguyễn Đăng Duy Anh.

xet xu cuu vien truong phap y tam than trung uong tran van truong vao ngay 28 9 hinh anh 2
Vợ chồng bị can Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Nhận tiền để ra kết luận giám định

Ngày 6/3/2024, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đã tiếp nhận Nguyễn Đăng Duy Anh để theo dõi giám định nội trú. Cùng ngày, Trần Văn Trường ra quyết định phân công Hội đồng giám định gồm: Trần Văn Trường - Viện trưởng, Chủ trì; Lê Ngọc Hà - Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Thành viên; Lâm Văn Thành - Phó Viện trưởng, Thư ký.

Trong thời gian giám định, Trần Văn Trường đã nhận số tiền 200 triệu đồng từ một người phụ nữ (chưa xác định được nhân thân) để ra kết luận giám định cho Duy Anh bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, qua đó được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Sau đó, Trường đã chia cho Thành và Hà mỗi người 20 triệu đồng để kết luận cho Duy Anh bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 23/7/2024, Hội đồng giám định đã ban hành Kết luận giám định đối với Duy Anh, kết luận: Tại thời điểm giám định bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Nhờ vậy, Duy Anh được bàn giao cho Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để chữa bệnh bắt buộc. 

Đối với bị can Nguyễn Thị Mai Anh (bị truy tố về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ"), cáo trạng xác định: Trong thời gian chấp hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh đã sử dụng tiền và các lợi ích vật chất khác để hối lộ cán bộ, nhân viên của Viện theo tháng hoặc vào các dịp lễ, ngày nghỉ, nhằm để những người này bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại Viện.

Ngoài ra, Mai Anh còn dùng tiền để tác động đến việc ban hành kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông (bị truy tố về 2 tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"); đồng thời môi giới cho nhiều đối tượng là bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Việc đưa tiền nhằm có kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực tế tình trạng bệnh, qua đó được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc để trốn tránh việc bị giam giữ và chấp hành hình phạt tù.

Trọng Phú/VOV.VN
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