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Đà Nẵng khởi tố người phụ nữ lừa bán đất tái định cư, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng

Thứ Ba, 18:43, 21/07/2026
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VOV.VN - Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Hoa vì bị cáo buộc lừa bán đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của 3 nạn nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa, sinh năm 1968, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Da nang khoi to nguoi phu nu lua ban dat tai dinh cu, chiem doat 7,7 ty dong hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thị Lệ Hoa đã sử dụng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với những người làm công tác giải tỏa, đền bù và có khả năng mua các lô đất giải tỏa, tái định cư với giá thấp nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2025, thông qua mối quan hệ quen biết với bà L.T.M.D., ông T.D.H. và anh L.T.Đ. (trú tại TP Đà Nẵng), Hoa nhiều lần giới thiệu có nguồn đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ trên địa bàn thành phố cần tìm nhà đầu tư “xuống tiền”. Để tạo lòng tin, Hoa quay video các khu đất, gửi hình ảnh những người được giới thiệu là cán bộ làm công tác giải tỏa, đền bù và chuyển các nội dung tin nhắn Zalo mang tên “Sở Tài chính” thể hiện việc trao đổi về giá đất. Tin tưởng các thông tin trên, các bị hại đã nhiều lần giao tiền mặt và chuyển khoản cho Hoa để nhờ mua đất.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trong năm 2025, Nguyễn Thị Lệ Hoa đã nhận của ba bị hại tổng số tiền 7,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện việc mua đất như cam kết mà liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn, né tránh, không hoàn trả số tiền đã nhận, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/7 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa để tiếp tục điều tra làm rõ.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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