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Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch xã vì liên quan đường dây cá độ World Cup

Thứ Hai, 15:25, 20/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thanh Hóa) bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi đánh bạc sau khi cơ quan công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

VKSND tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Công tố và Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội (Phòng 2) VKSND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam Trịnh Đức Hùng vì liên quan đến vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

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Ảnh minh họa

Được biết, Trịnh Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, sau khi vụ việc xảy ra, Đảng uỷ xã Thiệu Toán đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã tạm thời được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá 4 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã triệu tập 4 đối tượng trên địa bàn xã Thiệu Hóa để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thiện Bình được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Bình đã mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó cấp lại các tài khoản "Member" cho những người tham gia cá cược.

Trong số các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi khoảng 100.000 đồng/USD) và cấp tài khoản cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu thuộc World Cup 2026.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Hải-Minh Châu/VOV.VN
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