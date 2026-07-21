Tuyên án 44 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán khí cười tại Thanh Hóa

Từ một vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy, các cơ quan tiến hành tố tụng đã bóc gỡ một đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ khí cười khép kín, quy mô lớn, hoạt động có tổ chức. Đây là lần đầu tiên trên cả nước, một vụ án liên quan đến khí N₂O (khí cười) được xử lý hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa xác định, vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng. Viện kiểm sát đã truy tố 44 đối tượng ra trước tòa với các tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật hình sự.

Nguồn gốc vụ án bắt đầu từ dịp nghỉ lễ 30/4/2025, khi Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra một quán bar tại huyện Hoằng Hóa, nay là xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hoá, phát hiện Lương Thái Linh cùng một nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét căn hộ do nhóm đối tượng thuê, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một bình kim loại chứa 2,2 kilogam khí N20.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận đã tự sản xuất số khí này. Từ đây, dấu vết của một đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ khí N₂O dần được hé lộ. Khi các đối tượng khai về khí cười, Cơ quan điều tra đã trao đổi ngay với Viện kiểm sát. Hai cơ quan thống nhất đánh giá đây là loại khí có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nếu bị lạm dụng, cần khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình đấu tranh xác định, ngoài Lương Thái Linh còn có Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Trí và Tô Thế Minh Trí cùng góp vốn xây dựng nhà xưởng tại thôn Mùi, xã Bình Minh, Hà Nội để sản xuất khí N2O. Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra phối hợp với VKSND tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét khẩn cấp nhà xưởng tại thôn Mùi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ:

Một hệ thống máy, dây chuyền sản xuất khí N2O; 177 bình kim loại chứa hơn 4,6 tấn khí N2O; tại kho chứa nguyên liệu thu giữ 12 tấn nguyên liệu…

Kết quả điều tra xác định, các bị can Lương Thái Linh, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Trí, Tô Thế Minh Trí, Đinh Tuấn Anh, Trần Văn Thịnh và Chu Văn Thức đã cùng tổ chức sản xuất hơn 21 tấn khí N2O tại nhà xưởng ở thôn Mùi, với tổng giá trị hàng hóa theo kết luận định giá hơn 4,1 tỷ đồng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, không chỉ có kho xưởng sản xuất tại thôn Mùi mà đối tượng còn liên quan đến nhiều hệ thống cơ sở xưởng sản xuất ở nhiều cái địa điểm trên địa bàn toàn quốc.

Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng triệt phá thêm hai xưởng sản xuất khí N2O. Một xưởng đặt tại thôn 7, xã Yên Xuân, Hà Nội do Nguyễn Bảo Lộc điều hành và một xưởng đặt tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do Hà Tuấn Thành làm chủ.

Tổng khối lượng hàng cấm được sản xuất và tung ra thị trường lên tới hàng chục tấn tại các quán bar, pub tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong mạng lưới tiêu thụ này, nổi lên vai trò của đối tượng Lê Kim Thu (SN 1984, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), còn được biết đến với biệt danh Thu "vệ sĩ", một nhân vật cộm cán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thu cùng các đồng phạm đã biến cơ sở kinh doanh Zone 8 tại số 08 Cao Thắng, phường Hạc Thành thành một điểm tập kết và bán khí N2O quy mô lớn. Trong khoảng thời gian từ ngày 26/4/2025 đến ngày 17/5/2025, lợi nhuận từ việc bán khí N2O của quán Zone 8 là 294.767.500đ.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng có phương thức thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, chia cắt các công đoạn, người mua và người bán không biết nhau; hệ thống máy móc, dây truyền sản xuất khép kín có người bảo vệ; chọn những nơi vắng vẻ, quay tôn nhà bạc khép kín và thường hoạt động sản xuất vào ban đêm để che đậy. Từ các xưởng sản xuất trái phép, khí cười được tập kết tại các kho, phân phối qua các đầu mối, rồi đưa vào quán bar, karaoke ở nhiều địa phương và đến tay người sử dụng. Hình thành một đường dây sản xuất, buôn bán khí cười liên tỉnh.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa và trên cơ sở mức đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên những mức án nghiêm khắc đối với 44 bị cáo trong vụ án trên. Nhiều bị cáo phải chấp hành án tù, trong đó mức cao nhất là 15 năm tù; đồng thời nhiều bị cáo bị áp dụng hình phạt bằng tiền, có trường hợp bị phạt đến hàng tỉ đồng.