Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo, rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt, sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội về hành vi “Rửa tiền”; Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh, sinh năm 1975 và Vũ Thị Thanh, sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội về cùng hành vi trên.

Quá trình điều tra bắt đầu từ đơn trình báo của nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng tạo lòng tin bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận. Khi nạn nhân đã tham gia, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái).

Bà N.T.A, sinh năm 1970, trú phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng bị các đối tượng dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác này làm lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 3 bị can gồm Chu Đức Anh, sinh năm 1985; Đặng Thị Hải, sinh năm 1987 và Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2002, cùng trú tại Hà Nội, về hành vi “Rửa tiền”. Nhóm đối tượng này liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.