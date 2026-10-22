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Phát hiện nhiều người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, lập cơ sở lừa đảo qua mạng

Thứ Năm, 16:34, 22/10/2026
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VOV.VN - Nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sau đợt truy quét từ phía Campuchia, Công an TP.Đồng Nai đã chủ động triệt phá hàng loạt ổ nhóm, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép và lập cơ sở lừa đảo công nghệ cao.

Triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo qua mạng

Thực hiện các đợt cao điểm trong năm 2026, qua công tác nghiệp vụ và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP.Đồng Nai đã liên tiếp phát hiện 8 vụ việc với 129 đối tượng liên quan.

Trong đó, chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó đến cư trú bất hợp pháp trên địa bàn thành phố.

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Cụ thể, các vụ việc được phát hiện từ ngày 22/6 đến 21/7 tại các nhà nghỉ, chung cư, nhà dân cho thuê trên địa bàn phường Trấn Biên, phường Tam Hiệp, phường Tân Khai, xã Phú Vinh, xã Lộc Thạnh.

Mục đích của các đối tượng tổ chức đưa người nước ngoài đến TP.Đồng Nai là nhằm hình thành các ổ nhóm, lắp đặt thiết bị điện tử thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình điều tra cho thấy, các vụ việc tại xã Phú Vinh và căn hộ D6 (phường Trấn Biên), đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Các vụ việc tại phường Tam Hiệp và phường Tân Khai đang trong giai đoạn chuẩn bị trang thiết bị. Các vụ việc còn lại, đối tượng người Trung Quốc đang ở giai đoạn bố trí ăn, ở để chờ đưa đến địa điểm lừa đảo.

Khởi tố nhiều bị can, phát hiện đối tượng truy nã quốc tế

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Cơ quan An ninh điều tra khởi tố 6 vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép", khởi tố 7 bị can (5 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc).

Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố 1 vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", khởi tố 4 bị can (3 người Việt Nam, 1 người Trung Quốc).

Bàn giao 1 vụ người Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho phía Trung Quốc xử lý. Qua rà soát, lực lượng chức năng còn phát hiện 4 người khác có thông tin trùng khớp với đối tượng truy nã của nước ngoài. Công an TP.Đồng Nai đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an xử lý theo quy định.

Đại diện Công an TP.Đồng Nai cho biết, thời gian qua, khi chính quyền Campuchia đẩy mạnh truy quét các tụ điểm lừa đảo, xuất hiện tình trạng người Trung Quốc được tổ chức nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để trở về Trung Quốc, hoặc tìm địa điểm mới tiếp tục hoạt động lừa đảo mạng. TP.Đồng Nai có vị trí tiếp giáp với Campuchia, rất thuận lợi để tội phạm lựa chọn ẩn nấp.

Với phương châm không để tội phạm người nước ngoài ẩn náu, hoạt động trên địa bàn, Công an TP.Đồng Nai đã tổ chức tốt công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh, xử lý ngay từ khi các đối tượng vừa di chuyển đến nhằm làm sạch địa bàn.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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