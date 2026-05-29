Đà Nẵng triệt xóa ổ nhóm buôn bán khí cười

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” là khí N2O; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Hải (sinh năm 1998, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - đối tượng được xác định cầm đầu đường dây.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoài Nhân và Nguyễn Hữu Thích (cùng sinh năm 2000, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò liên quan trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2026 đến nay, Huỳnh Văn Hải đã nhiều lần mua khí N2O từ các tỉnh phía Bắc đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ trái phép. Tổng cộng, đối tượng đã nhập 292 bình khí cười để bán cho nhiều khách hàng trên địa bàn.

Các đối tượng buôn bán khí cười

Để phục vụ hoạt động buôn bán, Hải thuê Nhân và Thích tham gia nhận hàng, vận chuyển, giao khí cười cho khách và hỗ trợ tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc Công an TP Đà Nẵng Đà Nẵng kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xoá đường dây buôn bán khí cười góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến việc sử dụng trái phép khí N2O tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi, giải trí trên địa bàn.