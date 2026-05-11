中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đối tượng hiếp dâm cô gái ở Phú Thọ bị bắt sau vài giờ gây án

Thứ Hai, 16:36, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Dụng (SN 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 19/4, cháu T.V.M (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) đến trình báo Công an xã Phú Mỹ về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn.

Doi tuong hiep dam co gai o phu tho bi bat sau vai gio gay an hinh anh 1
Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng (sinh năm 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ) để điều tra về tội “Hiếp dâm”. Ảnh CAPT.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Mỹ đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo nội dung trình báo, khoảng 0h ngày 19/4, cháu T.V.M điều khiển xe máy di chuyển theo hướng từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi đến khu vực xã Phú Mỹ, do gặp một người đàn ông lạ đứng ven đường nên nạn nhân giật mình, ngã xe.

Người đàn ông này sau đó được xác định là Lê Văn Dụng. Sau khi tiếp cận, Dụng nói sẽ chỉ đường và ngồi lên xe máy của nạn nhân để dẫn đi. Tuy nhiên, thay vì hướng dẫn về phường Phú Thọ, đối tượng đã đưa cháu M về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.

Tại đây, lợi dụng đêm khuya vắng người, Dụng bị cáo buộc đã thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự. Đến gần 3h cùng ngày, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, cháu M bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Lê Văn Dụng đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Dụng để điều tra về tội “Hiếp dâm” theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phi Long-CTV Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ Công an tỉnh Phú Thọ hiếp dâm xâm hại tình dục bắt tạm giam khởi tố bị can án hình sự pháp luật điều tra Lê Văn Dụng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ
Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ số lượng lớn tang vật là hàng cấm.

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ số lượng lớn tang vật là hàng cấm.

Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô
Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Sông Lô và phường Xuân Hòa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô

Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Sông Lô và phường Xuân Hòa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, xác minh những bất thường tại cầu sông Lô
Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, xác minh những bất thường tại cầu sông Lô

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh những dấu hiệu bất thường tại cầu sông Lô sau khi phát hiện trụ cầu bị xói mòn, lộ cọc thép rỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện lực lượng chức năng đã tạm cấm lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, xác minh những bất thường tại cầu sông Lô

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, xác minh những bất thường tại cầu sông Lô

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh những dấu hiệu bất thường tại cầu sông Lô sau khi phát hiện trụ cầu bị xói mòn, lộ cọc thép rỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện lực lượng chức năng đã tạm cấm lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật