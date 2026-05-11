Đối tượng hiếp dâm cô gái ở Phú Thọ bị bắt sau vài giờ gây án

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 19/4, cháu T.V.M (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) đến trình báo Công an xã Phú Mỹ về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng (sinh năm 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ) để điều tra về tội “Hiếp dâm”. Ảnh CAPT.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Mỹ đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo nội dung trình báo, khoảng 0h ngày 19/4, cháu T.V.M điều khiển xe máy di chuyển theo hướng từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi đến khu vực xã Phú Mỹ, do gặp một người đàn ông lạ đứng ven đường nên nạn nhân giật mình, ngã xe.

Người đàn ông này sau đó được xác định là Lê Văn Dụng. Sau khi tiếp cận, Dụng nói sẽ chỉ đường và ngồi lên xe máy của nạn nhân để dẫn đi. Tuy nhiên, thay vì hướng dẫn về phường Phú Thọ, đối tượng đã đưa cháu M về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.

Tại đây, lợi dụng đêm khuya vắng người, Dụng bị cáo buộc đã thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự. Đến gần 3h cùng ngày, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, cháu M bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Lê Văn Dụng đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Dụng để điều tra về tội “Hiếp dâm” theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.