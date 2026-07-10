Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hơn 250 tấn phân bón giả

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, Trần Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ quen biết ông Hoàng Ngọc Duẩn, đại diện Công ty Thuốc lá Hồ Lắk, đơn vị cung cấp vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm thuốc lá tại khu vực huyện Ea Súp (cũ). Hải giới thiệu doanh nghiệp của mình đủ điều kiện sản xuất phân bón, sau đó ký hợp đồng cung cấp hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty Thuốc lá Hồ Lắk.

Ông Trần Đình Hải (47 tuổi, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ, bị khởi tố để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả". (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định số phân bón do Công ty TNHH PVM Việt Mỹ cung cấp có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, tên và địa chỉ tổ chức sản xuất, mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, bao bì của các doanh nghiệp khác, đồng thời giả mạo nguồn gốc, xuất xứ và nơi sản xuất.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, công ty của Hải đã giao hơn 250 tấn phân bón cho Công ty Thuốc lá Hồ Lắk. Trong đó, hơn 174 tấn đã được cung cấp cho các hộ trồng thuốc lá; số còn lại trị giá hơn 1 tỷ đồng bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng sản xuất, buôn bán phân bón giả ở Cần Thơ bị khởi tố VOV.VN -Hôm nay 13/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệt, tỉnh Đồng Tháp về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.