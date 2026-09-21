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Đắk Lắk: Phát hiện vụ thu thập trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân

Thứ Hai, 18:43, 21/09/2026
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VOV.VN - Khám xét thiết bị của hai anh em ruột Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân được thu thập trái phép, trong đó có thông tin về tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức và doanh nghiệp.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và đánh bạc trên mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, xác minh, làm rõ và triệu tập hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, sinh năm 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột.

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Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên máy tính của nhóm đối tượng. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Qua kiểm tra 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn, cơ quan Công an phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu này thuộc các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, chứa các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp.

Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Hai đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Telegram ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn để che giấu hoạt động.

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Nguyễn Hưng Trung Phương tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Đáng chú ý, tiền thu lợi từ mua bán dữ liệu cá nhân được sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng. Cơ quan Công an xác định có hàng nghìn lượt cược, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án; khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 và tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự; khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương về tội “Đánh bạc” theo Điều 321.

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Nguyễn Hưng Nam Phương tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Vụ án cho thấy dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép có thể tiếp tục bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, thận trọng với đường link, mã QR, ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài chính cho người khác.

PV/VOV-Tây Nguyên
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