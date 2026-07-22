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Đắk Lắk quyết tâm trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm bình yên địa bàn

Thứ Tư, 16:04, 22/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (22/7), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tội phạm về trật tự xã hội tại Đắk Lắk tiếp tục được kéo giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 525 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ trên 94%; riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá gần 98%. Trên địa bàn không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành.

Dak lak quyet tam tran ap cac loai toi pham, bao dam binh yen dia ban hinh anh 1
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 432 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, buôn lậu; khởi tố 24 vụ với 74 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Đáng chú ý, trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 335 vụ với 731 đối tượng, thu giữ hơn 33 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Công tác phòng, chống mua bán người tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh các đường dây phức tạp, xuyên quốc gia.

Dak lak quyet tam tran ap cac loai toi pham, bao dam binh yen dia ban hinh anh 2
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk biểu dương, tri ân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh.

Song song với công tác đấu tranh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng.

Dak lak quyet tam tran ap cac loai toi pham, bao dam binh yen dia ban hinh anh 3
Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk 

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phấn đấu kéo giảm 10% tội phạm về trật tự xã hội; các lực lượng phải nâng cao năng lực dự báo, tham mưu sát đúng tình hình để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

“Vai trò trách nhiệm của các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ở đây cũng như ở Trung ương về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn khu vực Tây Nguyên như thế nào? Đó là vấn đề đặt ra để chúng ta có tư duy suy nghĩ, có kế hoạch, định hướng, thậm chí có dự báo”, ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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