Đâm trọng thương một cô gái vì nghi chia rẽ tình cảm ​

Sáng nay (24/3), tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đối tượng Ngô Minh Đức, 22 tuổi, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vừa đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngô Minh Đức đến đầu thú tại Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên-Huế

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 24/3, tại dãy nhà trọ số 47 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế, Ngô Minh Đức dùng dao đâm vào chân phải cô gái tên O. gây thương tích rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy.

Nguyên nhân Đức đâm chị O. vì cho rằng người này chia rẽ tình cảm giữa Đức với người yêu của mình là một sinh viên của Đại học Huế. Sau khi đâm nạn nhân, Đức lấy xe máy của chị O. chạy đến đường Trần Thanh Mại, phường An Đông, nơi Đức tạm trú, sau đó bỏ lại xe máy rồi đón xe khách vào thành phố Đà Nẵng.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp Công an thành phố Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Đến chiều (24/3), biết không thể trốn thoát, Đức đã quay về và đến Phòng cảnh sát hình sự, Công an Thừa Thiên-Huế đầu thú.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Ngô Minh Đức để xử lý theo quy định của pháp luật./.