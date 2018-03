Một Thiếu tá Công an bị người vi phạm giao thông đâm trọng thương

Tối ngày 21/3, một lãnh đạo công an Quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, một Thiếu tá Công an đang công tác tại Công an quận này đã bị đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ đâm trọng thương.

Cụ thể, chiều cùng ngày, theo sự phân công của đơn vị, tổ tuần tra kiểm soát trật tự giao thông do Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp làm Tổ trưởng, thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng làm nhiệm vụ tuần tra tại khu 2 Đồ Sơn, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

Đối tượng Hoàng Gia Tú - người vi phạm giao thông đường bộ, đã đâm CSGT trọng thương. (Ảnh: CAND).

Trong quá trình tuần tra tại đây, tổ công tác phát hiện 1 người điều khiển xe máy chở theo 2 người khác phía sau và đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm.

Thời điểm này, Hoàng Gia Tú (37 tuổi) là người điều khiển xe máy, trú tại khu Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì nên tổ tuần tra quyết định đưa cả 3 người cùng phương tiện về trụ sở Công an quận để xử lý. Tại trụ sở công an, sau khi lấy thông tin của người vi phạm và lập biên bản tạm giữ phương tiện, Hoàng Gia Tú đi ra ngoài.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đang đi bộ từ bên ngoài vào đến gần cổng trụ sở Công an quận Đồ Sơn thì bất ngờ bị đối tượng Tú dùng dao lao tới từ phía sau đâm thẳng vào gáy. Bị đâm bất ngờ, song Thiếu tá Hiệp vẫn cố hết sức quật ngã đối tượng.

Cùng lúc này, các chiến sĩ khác có mặt tại Công an quận đã kịp thời đến hỗ trợ, bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp. Hiện, Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đang được cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu và dài ở sau gáy./. Người lang thang đâm 2 công an bị thương tại trụ sở Sợ bị đưa đi trung tâm Bảo trợ - Xã hội, 1 người lang thang đã dùng dao tấn công khiến 2 cán bộ công an bị thương ngay tại trụ sở. Bị truy đuổi, ’cẩu tặc’ dùng nỏ bắn công an bị thương Bị truy đuổi, "cẩu tặc" lái xe máy tông thẳng vào lực lượng công an và dùng nỏ tự chế bắn một chiến sĩ công an bị thương.