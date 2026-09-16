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Đăng tin sai sự thật về vỡ đê, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị phạt 15 triệu đồng

Thứ Tư, 19:52, 16/09/2026
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VOV.VN - Cắt ghép video rồi đăng kèm thông tin sai sự thật “vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước” lên Facebook để thu hút tương tác; người đàn ông trú tại tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Facebook “P.L” đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Dang tin sai su that ve vo de, nguoi dan ong o ha tinh bi phat 15 trieu dong hinh anh 1
Ông L.H.P. tại cơ quan công an.

Cơ quan chức năng sau đó phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, mời ông L.H.P. (SN 1981, trú xã Hương Khê), chủ tài khoản Facebook “P.L”, đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông L.H.P. thừa nhận, ngày 15/9, sau khi xem video phát trực tiếp trên một tài khoản Facebook khác phản ánh tình hình mưa, ngập tại nhà dân và trường học ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, ông đã tải video về điện thoại cá nhân, cắt ghép, chỉnh sửa rồi đăng công khai lên tài khoản của mình.

Kèm theo video, ông L.H.P. đăng nội dung: “Phường Sông Trí - Hà Tĩnh: Vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước thông tin về tình hình mưa lũ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông L.H.P. thừa nhận việc đăng tải thông tin khi chưa kiểm chứng là sai, gây ảnh hưởng đến dư luận. Theo trình bày, người này đăng bài nhằm chia sẻ thông tin, đồng thời thu hút lượt xem và tương tác trên tài khoản cá nhân để nhận tiền từ Facebook.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.P. số tiền 15 triệu đồng. Cơ quan Công an yêu cầu ông L.H.P. khóa tài khoản vi phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia môi trường mạng.

Ông L.H.P. đã chấp hành quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Bá Thăng/VOV.VN
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