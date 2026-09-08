Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về trường học

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Huế phát hiện tài khoản Facebook có tên “Lâm Bảo Bảo” đăng tải nội dung cho rằng Trường THCS Tố Hữu thu 5 triệu đồng đối với học sinh học trái tuyến.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng uy tín của nhà trường và hoạt động giáo dục tại địa phương.

Ông H.T.X sử dụng tài khoản mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai sự thật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế, Công an phường Phú Xuân tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản Facebook “Lâm Bảo Bảo” là ông H.T.X, sinh năm 1985, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Cơ quan Công an phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Xuân làm việc với một số phụ huynh có con đang nộp đơn xin học trái tuyến tại Trường THCS Tố Hữu. Kết quả xác minh cho thấy nội dung ông H.T.X đăng tải là sai sự thật, không có cơ sở.

Làm việc với cơ quan Công an, ông H.T.X thừa nhận đã uống rượu, bức xúc cá nhân và thường xuyên theo dõi các trang thông tin tiêu cực trên mạng xã hội nên bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến đăng tải nội dung sai sự thật. Sau đó, ông H.T.X đã chủ động xóa bài viết trên Facebook và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông H.T.X về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân theo quy định của pháp luật.