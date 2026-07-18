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Đăng bài xúc phạm lãnh đạo xã lên Facebook, người đàn ông bị công an mời làm việc

Thứ Bảy, 17:57, 18/07/2026
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VOV.VN - Đăng tải bài viết trên Facebook với nội dung xúc phạm, nói xấu lãnh đạo UBND xã liên quan đến hệ thống loa phát thanh, một công dân ở xã Phủ Thông (Thái Nguyên) đã bị công an mời làm việc, yêu cầu gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an xã Phủ Thông vừa làm việc với ông P.Đ.V., trú tại xã Phủ Thông, chủ tài khoản Facebook "Đ.V.", về hành vi đăng tải thông tin nói xấu lãnh đạo UBND xã trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phủ Thông phát hiện tài khoản này đăng bài viết có nội dung xúc phạm lãnh đạo UBND xã liên quan đến việc hệ thống loa phát thanh của UBND xã phát lúc 6 giờ sáng hằng ngày với âm lượng lớn.

Dang bai xuc pham lanh dao xa len facebook, nguoi dan ong bi cong an moi lam viec hinh anh 1
Công an xã Phủ Thông, Thái Nguyên làm việc với chủ tài khoản Facebook Đ. V

Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Làm việc với cơ quan Công an, ông P.Đ.V. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc thông tin sai sự thật; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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