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Phạt người đàn ông ở Hà Nội tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ Ba, 19:09, 23/06/2026
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VOV.VN - Công an xã Thanh Trì (Hà Nội) đã xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Trì đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thanh Trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản mạng xã hội của ông L.N.Đ (SN 1973, trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội) đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước.

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Công an xã làm việc với ông L.N.Đ

Căn cứ tài liệu, kết quả xác minh, Công an xã Thanh Trì đã mời ông L.N.Đ đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông L.N.Đ thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được tính chất, mức độ sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội.

Công an xã Thanh Trì đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.N.Đ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP. Mức phạt áp dụng là từ 5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi cung cấp, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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