Xử lý liên tiếp các trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

Ngày 29/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an các địa phương vừa liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Thanh Mai phát hiện tài khoản Facebook "Ánh BK" đăng tải bài viết phản ánh việc thi công tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn không khôi phục đoạn đường qua suối, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Công an xã Thanh Mai làm rõ, xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh cho thấy, bài viết sử dụng nhiều từ ngữ mang tính suy diễn, quy chụp chính quyền địa phương "tắc trách", tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và khối đại đoàn kết tại địa phương.

Ngay sau đó Công an xã Thanh Mai đã mời chủ tài khoản mạng xã hội là ông T.N.A. (SN 1988, trú thôn Hợp Thành) đến làm việc. Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội, ông T.N.A. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện những bất cập trong đời sống, đặc biệt liên quan đến hạ tầng giao thông, dân sinh, cần phản ánh thông qua các kênh chính thống như trưởng thôn, bí thư chi bộ, các buổi tiếp xúc cử tri hoặc gửi kiến nghị đến UBND cấp xã để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cũng xác minh, làm rõ một trường hợp có dấu hiệu cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội "Binh Hoàng" đăng bình luận với nội dung: "Chia không đều thôi mà" dưới bài viết về việc Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo chấm dứt hoạt động Dự án khu tâm linh Hồ Núi Cốc. Bình luận này thu hút nhiều lượt tương tác và có nguy cơ gây hoang mang dư luận.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Quá trình xác minh xác định chủ tài khoản là H.V.B. (SN 1952, trú xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên). Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi, chủ động xóa bình luận và ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.