Đang xét xử phúc thẩm Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Sáng 30/10, Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc", cựu Thượng tá quân đội, cựu Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) và các bị cáo có kháng cáo trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Trọng Phú) Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) tại Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô. (Ảnh: Trọng Phú) HĐXX gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Dũng Chí làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/10. Tại phiên tòa, ông Lê Thanh Cung – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương- người làm chứng, có đơn xin vắng mặt vì phải sang Mỹ chữa bệnh. HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa với phần công bố bản án sơ thẩm. Trước đó, ngày 30 -31/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa bị cáo Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa sơ thẩm, Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận có hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong khi đó, Trần Văn Lâm (cựu TGĐ điều hành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng), Bùi Văn Tiệp (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng PK-KQ), Trần Xuân Sơn (cựu TGĐ chi nhánh Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng tại Bình Dương) đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Theo HĐXX phiên tòa sơ thẩm, lời khai của các bị cáo tại toà và lời khai của người làm chứng cho thấy Đinh Ngọc Hệ có hành vi như cáo trạng là có căn cứ. HĐXX đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo trên phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; bị cáo Phùng Danh Thắm phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Toà nhận định, tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại tới hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, vi phạm trong sử dụng tài sản công, hoạt động kinh tế kinh doanh xăng dầu, gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quân đội, công an. HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ; 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hệ phải chấp hành 12 năm tù. Cùng phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ, bị cáo Trần Văn Lâm bị tuyên mức án từ 5 năm tù. Bị cáo Bùi Văn Tiệp: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng. Bị cáo Phùng Danh Thắm nhận mức án 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng trường hợp của bị cáo Trần Xuân Sơn bị phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Do đã đủ thời gian chấp hành hình phạt kể từ ngày bị bắt, nên HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo Sơn ngay tại phiên tòa. Các bị cáo phải khắc phục số tiền hơn 1,4 tỷ đồng thất thoát. Với số tiền hơn 6 tỷ thu lợi từ việc cho thuê xe biển xanh 80A trái pháp luật, toà tuyên sung quỹ Nhà nước./.

