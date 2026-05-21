Đánh bố tử vong chỉ vì chơi game thua

Thứ Năm, 15:45, 21/05/2026
VOV.VN - Ngày 21/5, cơ quan công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Vỹ (32 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để lấy lời khai, làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 19/5, Vỹ ngồi chơi game trên điện thoại tại nhà riêng thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Do chơi game bị thua, Vỹ tỏ ra bực tức rồi trút giận lên bố ruột là ông Bùi Văn Dũng (56 tuổi) đang nằm ngủ trên võng gần đó.

Đối tượng Bùi Văn Vỹ 

Đối tượng đã ném điện thoại về phía ông Dũng, sau đó, lao đến dùng tay và nhiều vật dụng khác đánh liên tiếp vào vùng mặt của nạn nhân. Chỉ đến khi người thân phát hiện, chạy vào can ngăn thì đối tượng mới dừng lại.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ông Dũng đã tử vong vào chiều ngày 20/5.

Sau khi gây án, Vỹ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 21h ngày 20/5, Bùi Văn Vỹ đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai con trai chơi game thua đánh cha ruột tử vong
Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm "tình địch" tử vong
Nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ mình, Nguyễn Công Tùng cùng con trai tìm đến đánh ghen, sau đó dùng dao tấn công khiến "tình địch" tử vong.

Con trai đánh cha ruột tử vong
VOV.VN - Công an xã Tuyên Quang đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ Nguyễn Chí Thành, khám nghiệm hiện trường vụ con trai đánh cha ruột tử vong.

Vụ bé trai bị ném xuống sông: Vinh danh cha con chở ghe lúa cứu cháu bé
VOV.VN - Người cứu sống cháu bé 4 tuổi bị ném xuống sông ở TP Long Xuyên được UBND tỉnh An Giang và UBND TP Cần Thơ vinh danh, trao bằng khen vì hành động quả cảm.

