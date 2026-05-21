Đánh bố tử vong chỉ vì chơi game thua

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 19/5, Vỹ ngồi chơi game trên điện thoại tại nhà riêng thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Do chơi game bị thua, Vỹ tỏ ra bực tức rồi trút giận lên bố ruột là ông Bùi Văn Dũng (56 tuổi) đang nằm ngủ trên võng gần đó.

Đối tượng Bùi Văn Vỹ

Đối tượng đã ném điện thoại về phía ông Dũng, sau đó, lao đến dùng tay và nhiều vật dụng khác đánh liên tiếp vào vùng mặt của nạn nhân. Chỉ đến khi người thân phát hiện, chạy vào can ngăn thì đối tượng mới dừng lại.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ông Dũng đã tử vong vào chiều ngày 20/5.

Sau khi gây án, Vỹ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 21h ngày 20/5, Bùi Văn Vỹ đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.