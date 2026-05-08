Phú Thọ khởi tố người cha đánh con ruột hơn 7 tuổi thương tích 36%

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung, sinh năm 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân là cháu N.Đ.B.K., con ruột của bị can, mới hơn 7 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hà Chung và chị N. T. H. T. kết hôn năm 2016, có hai con chung. Năm 2023, do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân, hai người ly hôn theo quyết định của Tòa án.

Theo thỏa thuận, Chung trực tiếp nuôi dưỡng cháu N.Đ.B.K., còn chị T. trực tiếp nuôi cháu Q., em trai của K.. Sau thời gian đầu vẫn ở cùng mẹ, đến tháng 4/2024, cháu K. được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của Tòa án.



Quá trình điều tra xác định, vào khoảng cuối tháng 12/2025, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Nguyễn Hà Chung thấy cháu K. chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, khi tiếp tục kiểm tra và thấy cháu làm bài chậm, Chung đã tức giận, lấy dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 mét, gập đôi rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào vùng lưng, người của cháu K. Bị đánh đau, cháu K. dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh khiến cháu bị nhiều vết thương tại vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau khi phát hiện các vết thương, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Đến ngày 08/01/2026, chị T. đến trường thăm con thì phát hiện trên cơ thể cháu K. có nhiều vết thương, sẹo và vết bầm tím nên đưa cháu đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ. Sau đó, chị đã trình báo vụ việc tới cơ quan Công an.

Hình ảnh thương tích của cháu N. Đ. B. K. sau khi bị Nguyễn Hà Chung đánh gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời giao nộp một sợi dây sạc điện thoại màu xanh, dài khoảng 1 mét là công cụ sử dụng để đánh cháu K. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ giám định thương tích đối với cháu N.Đ.B.K. Kết luận giám định xác định trên cơ thể cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%.

Kết quả giám định cũng cho thấy các thương tích trên cơ thể cháu bé do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Hà Chung đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ em, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lựa chọn phương pháp giáo dục con phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức đối với trẻ em. Mọi hành vi xâm hại thân thể, sức khỏe trẻ em đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.