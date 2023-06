Đánh sập đường dây chuyên sản xuất giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng

Nhận làm mới và cấp lại các loại CMND, căn cước, đăng ký xe, cavet, bằng cấp 3 đến đại học, giấy phép lái xe máy, ô tô hạng B2, C... và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc", giống 100%, bảo mật với giá 2 triệu đồng là những lời quảng cáo Facebook “Làm Bằng Các Loại”.

Với những nhận định ban đầu, đây là hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, lần theo các manh mối để đấu tranh với các đối tượng phạm tội.

Các đối tượng làm giả đủ các loại giấy tờ, bằng tốt nghiệp…

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh xác định danh tính đối tượng đăng các bài quảng cáo trên Facebook là Nguyễn Văn Giỏi (29 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cơ quan điều tra xác định, đây là một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh thành khác nhau, có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò với từng đối tượng và có nhiều thủ đoạn để che giấu cơ quan công an.

Ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác để xác minh các đối tượng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và TP Hà Nội. Qua đó xác định, các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, cùng trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Phạm Văn Minh (SN 1993, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Công an thành phố Hà Tĩnh đã đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Văn Minh. thu giữ gần 2000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu và nghiên cứu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau đó mua máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi.

Sau đó Nguyễn Văn Giỏi nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh. Khi có khách liên hệ đặt mua các loại giấy tờ giả, Phạm Văn Minh có nhiệm vụ gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý.

Từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Những con dấu mà các đối tượng làm giả.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra và xác định được đối tượng đã bán các loại giấy tờ cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987, hiện đang sinh sống tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Công an thành phố Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ, thu giữ 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Lê Văn Bộ từng có một tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đối tượng đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó đăng bài trên trang trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hà Tĩnh xác định có 1 nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại TP.HCM. Ban chuyên án xác định đối tượng Lê Hồng Tuyến (SN 1990, trú huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) cũng là một đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả nên công an tổ chức lực lượng vào TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại căn hộ số E303, chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đồng thời thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6000 phôi bằng giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại.

Từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố đối với 24 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can.