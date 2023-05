Chủ bưu cục cầm đầu đường dây vận chuyển hàng ngàn giấy tờ, tài liệu giả

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và làm rõ một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên khắp cả nước.

Đáng nói, các đối tượng cầm đầu đường dây này là chủ các bưu cục. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt hơn 20.000 đơn hàng với tổng số tiền lên hơn 30 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển giấy tờ, tài liệu giả bị tạm giữ

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng trong quá trình trinh sát đã phát hiện đường dây chuyên làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên khắp cả nước.

Kết hợp với thông tin của Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng khi phát hiện đối tượng có hành vi đặt mua bằng cấp giả để sử dụng trước đó, Phòng An ninh mạng đã xác định đối tượng cầm đầu là N.T.C.T, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM. Người này hiện là chủ của một bưu cục tại TP.HCM và là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Tang vật bị tạm giữ

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đà Nẵng xác định, trong quá trình thực hiện công việc của bưu cục là vận chuyển các loại hàng hóa bình thường khác, N.T.C.T còn là đầu mối tổ chức mua bán vận chuyển các loại giấy tờ giả.

N.T.C.T tự mình phụ trách việc quản lý, vận chuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; đồng thời tuyển chọn và kết hợp với P.X.T (trú quận Long Biên, cũng là chủ một bưu cục tại Thành phố Hà Nội) để phụ trách công tác quản lý, vận chuyển ở các tỉnh phía Bắc.

Riêng với các tỉnh, thành phố, 2 đối tượng này tuyển chọn mỗi nơi một người có quen biết, tin tưởng để phụ trách việc vận chuyển nhằm mở rộng mạng lưới.

Tại Đà Nẵng, đối tượng B.L (trú quận Hải Châu) được tuyển chọn để phụ trách việc vận chuyển tại đây. Để che mắt lực lượng chức năng, khi vận chuyển các loại giấy tờ giả này, các đối tượng bọc kín trong bao nilon màu đen, bên ngoài được ngụy trang bởi tên mặt hàng là “tranh phong thủy”. Đây cũng là quy ước tên hàng giữa đối tượng sản xuất và người mua. Nếu hàng được chuyển đến mà bên ngoài không có tên như trên thì tuyệt đối không nhận.

Tài liệu giả được vận chuyển qua đường bưu điện

Với mỗi đơn hàng chứa giấy tờ giả được vận chuyển, N.T.C.T hưởng lợi 24.000 đồng cộng với 1% giá trị đơn hàng. Quá trình điều tra xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, N.T.C.T đã vận chuyển hơn 20.000 đơn hàng với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/5/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất hồ sơ, tài liệu và chuyển cho Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Liên quan vụ việc này, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những nội dung chào mời mua bán, cung cấp tài liệu, giấy tờ không chính thống trên mạng xã hội. Bởi, việc đặt làm và sử dụng các loại giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Khi có thông tin về hành vi này, người dân cần nhanh chóng báo về Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử sụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng (số 80 Lê Lợi, quận Hải Châu hoặc Đội 3, SĐT 069.4260.330; Email: doi3anm@danang.gov.vn).