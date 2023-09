Đánh sập đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, bắt giữ 10 người

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 300 tỉ đồng ở Bắc Kạn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đây là vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ quy mô lớn nhất do Công an tỉnh Bắc Kạn triệt phá từ trước đến nay.