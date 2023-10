Danh tính của nghi phạm sát hại dã man Á khôi rồi phân xác phi tang ở sông Hồng

Ngày 15/10, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc thi thể cô gái bị phân làm 4 mảnh được phát hiện trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình, trú tại 1 chung cư thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vào đêm 14/10 khi Khanh đang lẩn trốn tại quê nhà ở Thái Bình. Khi bị phát hiện, Khanh rút dao tự tử nhưng không thành, được cơ quan công an đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh

Tạ Duy Khanh được xác định từng có mối quan hệ với nạn nhân là H.Y.N (SN 2004, Hà Nội). Nạn nhân N. từng đăng quang vị trí Á khôi tại một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam năm 2022. Nạn nhân đang theo học một trường đại học về văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 12h30 trưa ngày 13/10, người dân thuyền chài trên sông Hồng phát hiện một số phần của thi thể nạn nhân tại bãi cát sông Hồng, thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Sau đó, phát hiện các phần thi thể còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân Miếu Bản, làng Giang Cao.

Hiện, Tạ Duy Khanh đang được điều trị do vết thương dưới sự giám sát chặt chẽ của phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm.