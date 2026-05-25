Cải chính

Danh tính tài xế lái xe Mazda cán qua người ở Nghệ An

Thứ Hai, 22:15, 25/05/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ xô xát xảy ra vào tối 24/5/2026 trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh.

Theo đó, tối 24/5, Vương Anh Tú (SN 1996), trú tại phường Thành Vinh (Nghệ An) tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao và mời khoảng 20 người bạn đến chung vui. Trong quá trình ăn uống, một số người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Nguyễn Công Đức Thắng tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Vương Anh Tú đã đứng ra căn ngăn. Thời điểm này, Nguyễn Công Đức Thắng (SN 2001), trú tại phường Trường Vinh, là một người bạn được mời dự sinh nhật, điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân phải của Vương Anh Tú khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị chấn thương vùng chân và được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tang vật vụ việc. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận vụ việc. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an vào cuộc vụ xe ô tô cán qua người ở Nghệ An

VOV.VN - Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ ô tô cán qua người xảy ra tại khu vực trước Nhà hàng Trống Đồng, trong khuôn viên Công viên Trung tâm Vinh.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: Nghệ An ô tô cán qua người ở Nghệ An xô xát trong tiệc sinh nhật ô tô cán người ở Nghệ An
Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội

Tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CR-V đi từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người này vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CR-V đi từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người này vi phạm nồng độ cồn.

Ô tô tải đâm vào container làm một người tử vong tại Đồng Tháp

VOV.VN - Tối nay 9/3, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe container và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ.

VOV.VN - Tối nay 9/3, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe container và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ.

Ô tô cứu thương đâm vào xe đầu kéo rồi bốc cháy, 3 người tử vong

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 0h14 ngày 18/12, khu vực trạm dừng nghỉ Km41 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 0h14 ngày 18/12, khu vực trạm dừng nghỉ Km41 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong.

