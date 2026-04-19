Phát hiện nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 16:11, 19/04/2026
VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vừa đồng loạt kiểm tra, triệt xóa 8 điểm sinh hoạt trái phép của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, xử lý đối tượng cầm đầu cùng nhiều người liên quan.

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ quần chúng, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm người tổ chức sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép trên địa bàn. Nhóm này do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, tổ chức hoạt động với khoảng 50 người tham gia, phân cấp chặt chẽ từ người điều hành đến các nhóm nhỏ.

phat hien nhom hoi thanh cua Duc chua troi me trai phep o quang tri hinh anh 1
Nguyễn Duy Cường tại cơ quan Công an- Ảnh Công an Quảng Trị

Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, lựa chọn nơi kín đáo, bố trí người cảnh giới để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi sinh hoạt, các thành viên phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý và tuân thủ quy định “bảo mật” nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, nhóm này chủ yếu tiếp cận những người hoàn cảnh khó khăn, có vấn đề về tâm lý, sức khỏe để lôi kéo tham gia, sau đó sử dụng tài liệu, video tuyên truyền các luận điệu như “tận thế”, “cứu rỗi”, từng bước chi phối tư tưởng người tham gia.

Ngày 1/4, xác định nhóm này tổ chức “lễ vượt qua” tại nhiều địa điểm trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch kiểm tra đồng loạt, phát hiện 8 điểm sinh hoạt trái phép tại nhiều địa bàn, xử lý đối tượng cầm đầu cùng gần 50 người liên quan.

Nhóm này hoạt động tinh vi, lôi kéo hàng chục người người tham gia, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi và gây mất an ninh trật tự. Tang vật thu giữ gồm nhiều thiết bị điện tử và tài liệu phục vụ hoạt động như: 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại, máy tính bảng, sách kinh và hàng chục tài liệu thuyết giảng liên quan. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép.

phat hien nhom hoi thanh cua Duc chua troi me trai phep o quang tri hinh anh 2
Tang vật, tài liệu liên quan bị Công an thu giữ- Ảnh Công an Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “hành nghề mê tín dị đoan”. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hội nhóm có dấu hiệu bất thường; kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hoạt động nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Vinh Thông/VOV-miền Trung
Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông
Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả ở Quảng Trị
Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả ở Quảng Trị

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả ở Quảng Trị

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn phường Đông Hà do sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm. Trước đó, chủ cơ sở này từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị
Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (16/4), lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước trên kênh thủy lợi ở thôn Tân Phước, phường Quảng Trị.

