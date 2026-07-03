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Đề nghị án treo với 2 cựu thiếu tướng trong vụ án liên quan Nguyễn Văn Hậu

Thứ Sáu, 12:57, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của hai cựu thiếu tướng quân đội và Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị mức án cho hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

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Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai báo tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Phùng Anh)

Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam với ông Cường và ông Quang về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Viện kiểm sát cho biết hai bị cáo Cường và Quang đã nộp tổng 4,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Hai bị cáo đều thừa nhận hành vi, nhận thức rõ sai phạm và được một số cơ quan, hội cựu chiến binh có đơn xin giảm nhẹ... 

Với Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Nguyễn Văn Hậu, Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù sau khi ghi nhận bị cáo nộp thêm tiền khắc phục.

Đối với Nguyễn Văn Hậu, Viện kiểm sát cho rằng mức án 11 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên đối với Hậu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó không đề nghị thay đổi mức án của Nguyễn Văn Hậu.

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Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Phùng Anh)

Theo bản án sơ thẩm, khu sân bay Nha Trang cũ rộng hơn 238ha, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Năm 2015, Chính phủ đồng ý chuyển khu đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị và dịch vụ. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa giao Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không qua đấu thầu.

Dù chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp đã phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng và thu hơn 7.000 tỉ đồng từ các khách hàng, nhà đầu tư.

Trọng Phú/VOV.VN
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