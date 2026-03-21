中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề nghị công an xử lý việc rao bán tài liệu ôn thi tuyển giáo viên ở Quảng Trị

Thứ Bảy, 11:18, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thi tuyển 416 viên chức giáo dục. Ngay sau khi có kế hoạch này, nhiều trang facebook rao bán tài liệu ôn thi. Việc các nhóm trên mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi khi chưa có nội dung chính thức có dấu hiệu lợi dụng sự thiếu thông tin của giáo viên để trục lợi.


Để giải quyết bài toán thiếu hụt giáo viên đang gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục, đặc biệt là ở bậc tiểu học và THCS, tỉnh Quảng Trị vừa có kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục với 416 chỉ tiêu. Việc tuyển dụng thực hiện hình thức thi tuyển.

Trước thông tin tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức thi tuyển 416 viên chức giáo dục, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang facebook rao bán “bộ tài liệu ôn thi” với giá khoảng 350.000 đồng/bộ. Không ít giáo viên vì mong muốn được tuyển dụng đã bỏ tiền mua các tài liệu này.

De nghi cong an xu ly viec rao ban tai lieu on thi tuyen giao vien o quang tri hinh anh 1
Các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi viên chức giáo dục.

Hiện trên mạng xã hội có nhiều tài khoản facebook rao bán tài liệu ôn thi tuyển giáo viên. Bên dưới các bài đăng ghi rõ thông tin tỉnh Quảng Trị đang sắp thi tuyển 416 viên chức giáo viên.

Các trang này rao bán bộ tài liệu bao gồm nội dung liên quan Luật Giáo dục, Luật Viên chức, các Thông tư, Nghị định, cùng phần kiến thức chuyên ngành nhằm hỗ trợ kỹ năng chuyên môn.

Ngoài việc mời chào người có nhu cầu thi vào tham gia các lớp tư vấn ôn thi, trang này còn phát clip có nhân viên đưa ra các dịch vụ ôn trực tuyến có phí với người sắp thi tuyển viên chức ngành giáo dục tại Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị khẳng định, các tài liệu này không liên quan kỳ thi tuyển 416 viên chức giáo dục năm học 2025- 2026. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại kinh tế cho thí sinh và ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý.

De nghi cong an xu ly viec rao ban tai lieu on thi tuyen giao vien o quang tri hinh anh 2
Các thông tin về tuyển dụng, thời gian công bố danh mục tài liệu ôn thi được công bố công khai trong kế hoạch tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, xử lý các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục không chính thức. 

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, để tăng cường tính khách quan và an toàn trong quá trình tổ chức tuyển dụng, sở sẽ phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa các hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong suốt quá trình tuyển dụng.

“Toàn bộ thông tin liên quan đến tuyển dụng như chỉ tiêu, vị trí việc làm, điều kiện dự tuyển, quy trình và thời gian thực hiện đều được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi người dân và thí sinh có thể tiếp cận đầy đủ, minh bạch. Sở cũng sẽ có thông báo công khai danh mục tài liệu tham khảo, nội dung ôn tập, cấu trúc đề thi để người dự tuyển có định hướng rõ ràng, yên tâm trong việc ôn luyện kiến thức và tham gia dự tuyển”, bà Lê Thị Hương cho biết.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: Quảng Trị rao bán tài liệu thi tuyển tuyển dụng viên chức thi tuyển giáo viên Quảng Trị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo

VOV.VN - Phát hiện cụ bà M.T.H (70 tuổi, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện bị các đối tượng lạ mặt đe dọa, tống tiền, Công an xã Giai Lạc đã kịp thời ngăn chặn khi cụ bà chuẩn bị bán 19 chỉ vàng để chuyển tiền cho đối tượng lùa đảo.

Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ

VOV.VN - Từ những dấu hiệu nhỏ, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ đường dây lừa đảo ngoại hối hơn 5.300 tỷ đồng. Phía sau chiến công là hành trình bền bỉ của những trinh sát, trong đó có Đại uý Nguyễn Hữu Dũng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật