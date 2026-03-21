Đề nghị công an xử lý việc rao bán tài liệu ôn thi tuyển giáo viên ở Quảng Trị



Để giải quyết bài toán thiếu hụt giáo viên đang gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục, đặc biệt là ở bậc tiểu học và THCS, tỉnh Quảng Trị vừa có kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục với 416 chỉ tiêu. Việc tuyển dụng thực hiện hình thức thi tuyển.

Trước thông tin tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức thi tuyển 416 viên chức giáo dục, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang facebook rao bán “bộ tài liệu ôn thi” với giá khoảng 350.000 đồng/bộ. Không ít giáo viên vì mong muốn được tuyển dụng đã bỏ tiền mua các tài liệu này.

Các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi viên chức giáo dục.

Hiện trên mạng xã hội có nhiều tài khoản facebook rao bán tài liệu ôn thi tuyển giáo viên. Bên dưới các bài đăng ghi rõ thông tin tỉnh Quảng Trị đang sắp thi tuyển 416 viên chức giáo viên.

Các trang này rao bán bộ tài liệu bao gồm nội dung liên quan Luật Giáo dục, Luật Viên chức, các Thông tư, Nghị định, cùng phần kiến thức chuyên ngành nhằm hỗ trợ kỹ năng chuyên môn.

Ngoài việc mời chào người có nhu cầu thi vào tham gia các lớp tư vấn ôn thi, trang này còn phát clip có nhân viên đưa ra các dịch vụ ôn trực tuyến có phí với người sắp thi tuyển viên chức ngành giáo dục tại Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị khẳng định, các tài liệu này không liên quan kỳ thi tuyển 416 viên chức giáo dục năm học 2025- 2026. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại kinh tế cho thí sinh và ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý.

Các thông tin về tuyển dụng, thời gian công bố danh mục tài liệu ôn thi được công bố công khai trong kế hoạch tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, xử lý các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục không chính thức.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, để tăng cường tính khách quan và an toàn trong quá trình tổ chức tuyển dụng, sở sẽ phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa các hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong suốt quá trình tuyển dụng.

“Toàn bộ thông tin liên quan đến tuyển dụng như chỉ tiêu, vị trí việc làm, điều kiện dự tuyển, quy trình và thời gian thực hiện đều được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi người dân và thí sinh có thể tiếp cận đầy đủ, minh bạch. Sở cũng sẽ có thông báo công khai danh mục tài liệu tham khảo, nội dung ôn tập, cấu trúc đề thi để người dự tuyển có định hướng rõ ràng, yên tâm trong việc ôn luyện kiến thức và tham gia dự tuyển”, bà Lê Thị Hương cho biết.