Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo

Thứ Năm, 15:14, 19/03/2026
VOV.VN - Phát hiện cụ bà M.T.H (70 tuổi, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện bị các đối tượng lạ mặt đe dọa, tống tiền, Công an xã Giai Lạc đã kịp thời ngăn chặn khi cụ bà chuẩn bị bán 19 chỉ vàng để chuyển tiền cho đối tượng lùa đảo.

Theo đó, khoảng 11h ngày 18/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H đi xe đạp đến một tiệm vàng bạc trên địa bàn để bán 19 chỉ vàng với nhiều biểu hiện nghi vấn, bất thường. Qua xác minh, cơ quan công an xác định cụ bà đã bị các đối tượng lạ mặt giả danh “cán bộ” công an gọi điện thoại đe dọa.

ngan chan kip thoi cu ba 70 tuoi ban 19 chi vang chuyen cho doi tuong lua dao hinh anh 1
Cụ bà cùng 19 chỉ vàng chuẩn bị đem bán. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Các đối tượng thông báo cụ H có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời dẫn dụ cụ liên hệ với một đối tượng khác tự xưng là “cán bộ” Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an để “kê khai tài sản”. Chúng yêu cầu cụ bán vàng, chuyển tiền nhằm làm thủ tục chứng minh tài sản “sạch”, không liên quan đến hoạt động phạm tội.

May mắn, khi cụ H đang chuẩn bị bán 19 chỉ vàng để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc đã kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, qua đó bảo toàn toàn bộ tài sản cho cụ. Sau khi được thông tin đầy đủ về vụ việc, người thân bà H rất vui mừng, xúc động, bày tỏ lòng cảm kích và gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ công an xã.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo. Các cơ quan Nhà nước không làm việc, không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại. Người dân cần giữ bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời liên hệ cơ quan công an nơi cư trú khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

 

Bá Thăng/VOV.VN
VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉn Phú Thọ thông tin, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, kịp thời giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An thông tin, sau khi xác minh, Công an xã Yên Na đã phối hợp ngăn chặn thành công 3 nữ sinh khi các em đang trên xe khách đi ra phía Bắc theo lời dụ dỗ của một phụ nữ (chưa rõ danh tính).

VOV.VN - Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ và kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ lừa đảo với thủ đoạn "bắt cóc online" xảy ra trên địa bàn thành phố.

