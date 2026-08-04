Đề nghị truy tố 2 chú cháu hiếp dâm người khuyết tật ở Thái Nguyên

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Bế Văn Bằng (SN 1983) và Bế Đình Liêm (SN 1966), cùng trú tại xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Bế Văn Bằng và Bế Đình Liêm là chú cháu ruột. Khoảng 14 giờ ngày 23/3/2026, sau khi uống rượu, hai bị can đã đến nhà chị B.T.M. (SN 1996), cùng trú tại địa phương, rồi lợi dụng việc nạn nhân mắc bệnh tâm thần, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đồng thời ở nhà một mình, để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị can Bế Đình Liêm trong vụ án Hiếp dâm, xảy ra tại xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan điều tra xác định chị M. là người khuyết tật nặng về trí tuệ, hằng tháng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ kèm rối loạn cảm xúc, hành vi, dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đáng chú ý, hai bị can và nạn nhân có quan hệ họ hàng gần. Chỉ vì mục đích thỏa mãn dục vọng cá nhân, các bị can đã xâm hại người thân trong gia đình là người có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác, cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các gia đình có người thân bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc mắc bệnh tâm thần cần tăng cường quản lý, chăm sóc, không để họ ở một mình trong thời gian dài; đồng thời nâng cao cảnh giác, kể cả đối với những người quen biết hoặc người thân, nhằm phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ, can thiệp theo quy định.