English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề nghị truy tố 2 chú cháu hiếp dâm người khuyết tật ở Thái Nguyên

Thứ Ba, 15:57, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai chú cháu cùng trú tại xã Cường Lợi về tội hiếp dâm sau khi lợi dụng tình trạng khuyết tật về trí tuệ của người phụ nữ là họ hàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Bế Văn Bằng (SN 1983) và Bế Đình Liêm (SN 1966), cùng trú tại xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Bế Văn Bằng và Bế Đình Liêm là chú cháu ruột. Khoảng 14 giờ ngày 23/3/2026, sau khi uống rượu, hai bị can đã đến nhà chị B.T.M. (SN 1996), cùng trú tại địa phương, rồi lợi dụng việc nạn nhân mắc bệnh tâm thần, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đồng thời ở nhà một mình, để thực hiện hành vi phạm tội.

De nghi truy to 2 chu chau hiep dam nguoi khuyet tat o thai nguyen hinh anh 1
Bị can Bế Đình Liêm trong vụ án Hiếp dâm, xảy ra tại xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan điều tra xác định chị M. là người khuyết tật nặng về trí tuệ, hằng tháng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ kèm rối loạn cảm xúc, hành vi, dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đáng chú ý, hai bị can và nạn nhân có quan hệ họ hàng gần. Chỉ vì mục đích thỏa mãn dục vọng cá nhân, các bị can đã xâm hại người thân trong gia đình là người có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác, cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các gia đình có người thân bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc mắc bệnh tâm thần cần tăng cường quản lý, chăm sóc, không để họ ở một mình trong thời gian dài; đồng thời nâng cao cảnh giác, kể cả đối với những người quen biết hoặc người thân, nhằm phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ, can thiệp theo quy định.

khoi-to-doi-tuong-hiep-dam-em-ho.jpg

Khởi tố đối tượng hiếp dâm em họ sau cuộc nhậu

VOV.VN - Sau khi dự tiệc ăn uống, một nam thanh niên 18 tuổi ở Cao Bằng trên đường chở em họ về nhà đã dừng xe tại khu vực vắng người rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân sau đó bí mật gọi đến Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để trình báo.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

VOV.VN - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với một đối tượng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

VOV.VN - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với một đối tượng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bộ Công an đề xuất phạt tù 1-5 năm với người chuẩn bị thực hiện hành vi "Hiếp dâm"
Bộ Công an đề xuất phạt tù 1-5 năm với người chuẩn bị thực hiện hành vi "Hiếp dâm"

VOV.VN - Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất điểm mới đó là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm với người chuẩn bị phạm các tội về xâm hại tình dục như "Hiếp dâm" hay "Cưỡng dâm".

Bộ Công an đề xuất phạt tù 1-5 năm với người chuẩn bị thực hiện hành vi "Hiếp dâm"

Bộ Công an đề xuất phạt tù 1-5 năm với người chuẩn bị thực hiện hành vi "Hiếp dâm"

VOV.VN - Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất điểm mới đó là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm với người chuẩn bị phạm các tội về xâm hại tình dục như "Hiếp dâm" hay "Cưỡng dâm".

Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm
Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

VOV.VN - Ngày 16/7, theo công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã sau 40 năm lẩn trốn về tội hiếp dâm.

Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

VOV.VN - Ngày 16/7, theo công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã sau 40 năm lẩn trốn về tội hiếp dâm.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật