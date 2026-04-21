  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đề xuất các trường hợp được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ Ba, 05:00, 21/04/2026
VOV.VN - Tại dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung các trường hợp được xem xét "tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự".

Bộ Công an vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lấy ý kiến công khai đến hết ngày 7/5, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo đó là: Bổ sung quy định về "tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự", cho thời gian khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm, gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; không tham nhũng; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước; có thể khắc phục toàn bộ hậu quả, để bảo đảm phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước.

Một phiên tòa xét xử diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: Trọng Phú)

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi, bổ sung này phù hợp với mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn trong quy định của pháp luật để tạo điều kiện phát triển kinh tế theo tinh thần của Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về miễn trách nhiệm hình sự theo hướng quy định trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nếu có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự thì có thể miễn trách nhiệm hình sự thông qua quyết định không khởi tố vụ án. Điều này nhằm khắc phục bất cập của quy định hiện hành là chỉ miễn trách nhiệm hình sự sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự làm phát sinh các thủ tục tố tụng, không đáp ứng yêu cầu về tính nhân đạo, nhân văn.

Bộ Công an đề nghị lựa chọn giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định của BLHS để hoàn thiện, bổ sung các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù nhằm bảo đảm tính công bằng, nhân đạo trong pháp luật hình sự. 

Cùng với đó bảo vệ những người thực hiện công việc vì lợi ích chung, đổi mới, sáng tạo; khuyến khích người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và khắc phục thiệt hại, tạo cơ sở pháp lý, đồng bộ, thống nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nam thanh niên lấy trộm ô tô, lái xe gây tai nạn đối diện hình phạt nào?
VOV.VN - Hai thanh, thiếu niên sau khi trộm ô tô đã điều khiển phương tiện khi không có bằng lái, trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn. Hành vi này có thể khiến đối tượng phải đối diện hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận
VOV.VN - Chỉ từ những xích mích đời thường, nhiều đối tượng đã sử dụng dao – vật dụng quen thuộc trong gia đình – để tấn công người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Người sử dụng, tàng trữ súng bắn đạn ghém, súng hơi sẽ đối mặt với tội Hình sự
VOV.VN - Bộ Công an xác định, qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thấy vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng; chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng các loại vũ khí thô sơ.

