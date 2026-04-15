Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận

Thực tế nhiều năm gần đây cho thấy, không ít vụ án mạng, cố ý gây thương tích bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng bị đẩy lên đỉnh điểm bởi hành vi bạo lực. Khi con dao – vốn chỉ là công cụ lao động, sinh hoạt – bị biến thành hung khí, hậu quả không chỉ dừng lại ở thương tích hay tính mạng con người, mà còn kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm khắc đối với chính người gây án.

Cách đây không lâu, tại thôn Xâm Trong, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, một mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt đã kết thúc bằng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Triệu Xuân Thắng (SN 1976) đã dùng dao bầu đâm anh N.V.Đ (SN 1978, cùng thôn), khiến nạn nhân tử vong.

Ảnh con dao Thắng sử dụng đâm anh Đ

Trước đó cũng tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Trần Việt Hưng (SN 1993) cũng sử dụng dao tấn công anh T, gây tổn thương cơ thể 25%. Cả hai vụ việc đều bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Giết người, đồng thời xử lý thêm về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Những vụ án trên chỉ là hai trong số nhiều vụ việc đáng báo động. Theo thống kê, từ ngày 1/1/2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 30 vụ giết người, trong đó có 9 vụ sử dụng dao có tính sát thương cao.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thực tế cho thấy, các loại dao như dao bầu, dao phay, dao thái – vốn là dụng cụ quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày, khi bị sử dụng sai mục đích đã trở thành hung khí nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng con người chỉ trong tích tắc.

Trong các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, hung khí phổ biến không chỉ là dao mà còn gồm nhiều vật dụng thô sơ khác như gậy sắt, tuýp sắt, búa, gạch đá… Đây đều là những công cụ có khả năng gây sát thương cao. Đáng lo ngại, nhiều đối tượng sẵn sàng sử dụng các vật dụng này để giải quyết mâu thuẫn bột phát, biến những xung đột nhỏ thành hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Dưới góc độ pháp luật, các luật sư cho rằng, theo quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA, các loại dao sắc, dao nhọn, dao gấp, dao bấm, mã tấu, kiếm… được xếp vào nhóm “dao có tính sát thương cao”. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2025, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực, hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác bị xác định là sử dụng vũ khí quân dụng.

Điều này đồng nghĩa, ngoài việc bị xử lý về các tội danh như Cố ý gây thương tích hoặc Giết người, đối tượng vi phạm còn có thể bị truy cứu thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Việc xử lý đồng thời nhiều tội danh khiến mức hình phạt trở nên nghiêm khắc hơn, thể hiện rõ quan điểm răn đe mạnh mẽ của pháp luật đối với hành vi bạo lực nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức kiềm chế cảm xúc, đặc biệt trong các tình huống dễ phát sinh xung đột như va chạm giao thông, mâu thuẫn gia đình hoặc tranh chấp trong sinh hoạt.

Bên cạnh đó, các gia đình cần quản lý, cất giữ cẩn thận các vật dụng sắc nhọn như dao, kéo lớn… sau khi sử dụng; tránh để ở nơi dễ lấy, dễ bị sử dụng trong lúc nóng giận. Việc giáo dục con em về kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật, không cổ súy bạo lực cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa tội phạm.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện manh động, mang theo hung khí hoặc các mâu thuẫn có nguy cơ leo thang thành bạo lực, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý từ sớm.

Giữ gìn an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc nâng cao ý thức pháp luật, ứng xử văn minh, kiểm soát hành vi từ những mâu thuẫn nhỏ chính là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc xảy ra.