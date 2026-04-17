Nam thanh niên lấy trộm ô tô, lái xe gây tai nạn đối diện hình phạt nào?

Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) đã lấy lời khai của Y Ginta Byă (19 tuổi, trú xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (16 tuổi, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/4, sau khi ăn nhậu, hai đối tượng rủ nhau đi trộm tài sản. Rạng sáng 14/4, trước nhà số 413 Hùng Vương (phường Tân Lập), cả hai phát hiện một ô tô 7 chỗ đậu trước cổng, cửa không khóa, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên đã lấy trộm.

2 nghi phạm trộm ô tô rồi gây tai nạn

Y Ginta Byă dù không có giấy phép lái xe và đang trong tình trạng say xỉn vẫn lái xe ô tô trên. Khi di chuyển trên đường Trần Quý Cáp, chiếc xe lao lên dải phân cách, đâm vào ô tô tải rồi tiếp tục va chạm, hư hỏng nặng. Sau đó, hai đối tượng bỏ xe, chạy vào vườn cây lẩn trốn.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, luật sư Đỗ Minh Hiển (Văn phòng luật sư JVN, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền có dấu hiệu cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm.

Theo luật sư, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các yếu tố như lời khai, nhân thân, tiền án tiền sự, trích xuất camera (nếu có) và định giá tài sản là chiếc ô tô bị trộm. Tùy theo giá trị tài sản, hai đối tượng có thể đối diện mức án theo luật định.

Trong đó, Lê Hồng Hiền mới 16 tuổi, thuộc trường hợp người chưa thành niên phạm tội nên sẽ được áp dụng các quy định riêng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và được xem xét mức án nhẹ hơn so với người thành niên.

Ngoài ra, Y Ginta Byă còn có thể bị xem xét về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, do điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe và trong tình trạng say xỉn, với khung hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Hiển cho rằng, người trực tiếp gây tai nạn phải bồi thường thiệt hại đối với các phương tiện liên quan. Trường hợp phạm nhiều tội, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo quy định của pháp luật.