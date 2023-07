Đi đòi nợ giúp em trai, người đàn ông ở Bình Dương bị sát hại

Bắt đối tượng nổ súng cướp tài sản trên quốc lộ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp với Công an huyện Tháp Mười và Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) bắt giữ Võ Văn Đặng (SN 2001, quê quán huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), Lâm Thượng (SN 2001, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) điều tra về hành vi cướp tài sản.