Bắt đối tượng nổ súng cướp tài sản trên quốc lộ

Theo đó, cơ quan công an đã di lý cả 2 đối tượng về Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra, đồng thời thu giữ khẩu súng (nghi công cụ hỗ trợ) do đối tượng đã sử dụng khi gây án. Qua đấu tranh bước đầu, Đặng và Thượng từa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15/7, một phụ nữ chạy xe máy trên quốc lộ N2 đoạn giáp ranh từ tỉnh Long An đi Đồng Tháp, đã bị 2 đối tượng từ phía sau vượt lên cầm súng đe doạ, yêu cầu dừng xe.

Nạn nhân không làm theo đã bị đối tượng đạp ngã xe, cướp 1 triệu đồng, điện thoại di động, dây chuyền bạc. Gây án sau, 2 đối tượng tẩu thoát theo hướng về tỉnh Long An.

2 đối tượng gây ra vụ cướp bị bắt giữ (ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, cũng trên tuyến N2 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Long An và Đồng Tháp đã xảy ra vụ cướp tài sản. Cặp vợ chồng trẻ bị 2 đối tượng chạy xe máy bám theo rồi sử dụng vật giống súng đe dọa. Cả 2 đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa túi xách kèm lời đe dọa nếu không đưa sẽ bị bắn.

Nạn nhân không dừng lại nên đối tượng dùng súng (loại bắn đạn chì) bắn trúng vào chân của người vợ, đồng thời bắn vào vùng đầu của người chồng nhưng rất may đã trúng nón bảo hiểm.

Hai bên giằng co đến cầu kênh Chà thuộc xã Nhơn Ninh (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), 2 đối tượng quay ngược xe rời khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã khoanh vùng đối tượng tình nghi, đang mở rộng điều tra để làm rõ thủ phạm.