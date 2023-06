Đi thăm đồng, người phụ nữ bất ngờ bị đẩy ngã rồi cướp xe máy

Ngày 14/6, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khời tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh Bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Hà (SN 1984, ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Viết Hà

Trước đó, khoảng 5h30 phút ngày 11/6, bà Đỗ Thị Hồng (SN 1970, ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS 89E1-18301 đi ra cánh đồng thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân để thăm ruộng ngô.

Trên đường quay về nhà, bà Hồng bất ngờ bị một đối tượng nam giới đi đến dùng vũ lực đẩy ngã rồi cướp xe bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 15h ngày 13/6, Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Viết Hà là đối tượng thực hiện hành vi trên, đồng thời triệu tập Hà đên Công an huyện Khoái Châu để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hà đã bán chiếc xe cướp được với số tiền 3 triệu đồng và sử dụng để mua ma túy, tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.