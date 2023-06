Hai “đạo chích” đột nhập trường học trộm tài sản để mua ma túy

Theo đó, ngày 7/6, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) tiếp nhận đơn trình báo, vào đêm 6 rạng sáng 7/6, trường THCS xã Mường Than bị kẻ gian cạy phá, đột nhập vào nhiều phòng học và phòng làm việc.

Hai đạo chích cùng tang vật trộm được từ trường học.

Kẻ trộm đã vô hiệu hóa hệ thống camera của nhà trường, lấy đi 1 bộ máy tính, 1 âm ly, 6 chiếc loa, 2 máy khoan, 2 cái máy mài và nhiều đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập khác có giá trị hơn 20 triệu đồng.

Sau 8 giờ điều tra, xác minh, Công an huyện Than Uyên đã làm rõ và bắt giữ được 2 đối tượng gây ra vụ trộm là Lò Văn Hịnh (SN 2001) và Lò Văn Mạnh (SN 2000) cùng trú xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu về hành vi trộm cắp tài sản. Vật chứng thu giữ 1 xe mô tô cùng toàn bộ thiết bị và nhiều đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập đã mất.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng thời điểm các trường học nghỉ hè, việc bảo vệ sơ sài, mất cảnh giác, chúng đã rủ nhau đột nhập vào trường học, cạy cửa, tiến hành vô hiệu hóa hệ thống camera, trộm cắp tài sản mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ./.