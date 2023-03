Đi thu hồi nợ cho công ty, nam nhân viên chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Khám xét trụ sở Công ty F88 tại TP.HCM để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Tới trưa 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp vẫn đang tiếp tục khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.