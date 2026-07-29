Đi trộm xe máy còn "bốc đầu" đăng lên Tiktok, nam thanh niên bị khởi tố

Công an xã Đức Châu (tỉnh Nghệ An) vừa khởi tố Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Bảo (16 tuổi, cùng trú tại xã Phúc Trạch) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó qua điều tra, Bảo và Đạt cùng nhau đi trộm cắp một chiếc xe Honda Vision trên địa bàn xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi trộm được xe tang vật, Nguyễn Thành Đạt mang về quê nhà ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh biểu diễn "bốc đầu" xe rồi quay clip đăng lên mạng xã hội Tiktok.

Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Văn Bảo tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình rà soát trên không gian mạng, Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đã mời Nguyễn Thành Đạt lên làm việc. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận mục đích "bốc đầu" xe là để câu view, câu like trên mạng xã hội Tiktok.

Tiếp tục điều tra làm rõ, Công an xã Phúc Trạch đã phát hiện chiếc xe tang vật Đạt dùng để "bốc đầu" có nguồn gốc từ việc trộm cắp. Sau đó, lực lượng chức năng xã Phúc Trạch đã bàn giao người và tang vật đến cho Công an xã Đức Châu (tỉnh Nghệ An) để xử lý theo quy định của pháp luật.