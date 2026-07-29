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Bắt đối tượng đột nhập khu đô thị, trộm cắp tài sản trị giá hơn 370 triệu đồng

Thứ Tư, 11:11, 29/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thọ Hùng (SN 1992), trú khối 5 Quán Bàu, phường Vinh Hưng, để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an phường Trường Vinh bắt giữ Nguyễn Thọ Hùng. Theo cơ quan Công an, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân tại các khu đô thị trên địa bàn phường Trường Vinh, chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 374 triệu đồng.

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Đối tượng Nguyễn Thọ Hùng cùng tang vật tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Quá trình điều tra xác định, Hùng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Mỗi lần gây án, đối tượng mặc quần áo kín người, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay và tìm cách vô hiệu hóa camera giám sát nhằm che giấu hành vi, đối phó với lực lượng chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h8 phút ngày 19/4/2026, Hùng đột nhập nhà chị N.T.H. tại khu đô thị Thành Thái Thịnh, lấy trộm nhiều dây chuyền, nhẫn vàng với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Đến khoảng 1h45 phút ngày 1/6/2026, đối tượng mang theo xà cạy và tuốc-nơ-vít đột nhập nhà chị V.N.T.H. tại Khu đô thị Danatol Cửa Tiền, lấy 3,8 triệu đồng trong ngăn kéo bàn trang điểm, sau đó cạy phá két sắt, lấy 120 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhẫn, vòng tay bằng vàng, tổng giá trị tài sản gần 250 triệu đồng.

Tiếp tục gây án, khoảng 18h50 phút ngày 4/7/2026, Hùng đột nhập nhà anh P.V.T. ở khối Đông Thọ, phường Trường Vinh, lấy trộm 4,3 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 1 tuốc-nơ-vít, 1 đôi găng tay màu đen, 1 mũ lưỡi trai màu đen và 1 xe máy hiệu SYM biển kiểm soát 37U2-1050 là phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện các vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thọ Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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