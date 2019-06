Điểm nóng ma túy Sìn Hồ đang dần hạ nhiệt

Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu từng là điểm nóng về tình trạng tái trồng cây thuốc phiện và hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, cũng như người nghiện ma túy. Được sự quan tâm, động viên và tuyên truyền kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, thời gian gần đây, số vụ phạm pháp liên quan đến ma túy, người nghiện ma túy, nhất là ở các bản làng từng là điểm nóng về ma túy trên địa bàn, đã giảm rõ rệt.



Công an huyện Sìn Hồ thường xuyên xuống tận từng bản, từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con không trồng cây thuốc phiện, không sử dụng và buôn bán trái phép ma túy. (Ảnh: TTXVN)

Bản Sìn Hồ Dao, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, không khí lao động của người dân trên cánh đồng dường như tấp nập hơn, khi bà con tranh thủ những cơn mưa đầu mùa làm đất gieo lúa. Vài năm trước, thời điểm này, đa phần người dân thường chỉ tha thẩn quanh bản tìm cách trộm cắp tài sản mang bán lấy tiền mua thuốc phiện. Trong nhiều năm, Sìn Hồ Dao là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy của huyện. Có thời điểm, số người nghiện và phạm pháp liên quan đến ma túy ở bản hơn 100 người.



Nói về tác hại của ma túy, anh Phùng Chiêu Mìn, một người từng nghiện ở bản chia sẻ, hút thuốc phiện, rồi hít, chích heroin một thời từng là phong trào của bản, hầu như nhà nào cũng có người nghiện ma túy. Đa phần số này là thanh niên trong độ tuổi lao động. Để có ma túy sử dụng, bà con phải lén lút trồng cây thuốc phiện và khi bị cấm thì mang đồ đạc trong nhà đi bán, đổi hết để mua thuốc. Chỉ khi được cán bộ xuống tuyên truyền, vận động bỏ và hỗ trợ cai nghiện, kinh tế các gia đình mới đỡ vất vả.



Bản Sìn Hồ Dao, thị trấn Sìn Hồ hiện có hơn 100 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu. Để người dân dần từ bỏ thuốc phiện và các chất ma túy, các lực lượng chức năng của huyện như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an huyện và chính quyền thị trấn... đã đến từng nhà, rà từng hộ để tuyên truyền, vận động từ bỏ. Thời gian đầu, việc đưa người nghiện đi cai gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất của trung tâm cai nghiện chật hẹp. Các đợt cai nghiện cộng đồng cũng cho thấy nhiều bất cập, do người nghiện sau khi cắt cơn được về nhà lại vẫn hút, chích như thường. Phải đến khi nhà nước có chương trình hỗ trợ cai nghiện bằng uống thuốc thay thế methadone thì tình hình mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy tại bản mới giảm.



Ông Tẩn Giáo Lù, trưởng bản Sìn Hồ Dao, cho biết, trước đây gần như tất cả các hộ trong bản đều trồng cây thuốc phiện, người nghiện cũng nhiều. Sau khi có chủ trương của Đảng, rồi được cấp ủy, chính quyền thị trấn, công an thị trấn đến tuyên truyền về việc cấm trồng, cấm hút, buôn bán ma túy; đặc biệt khi người nghiện được uống methadone, tình hình mất an ninh trật tự đã giảm và hộ nghèo cũng có phần giảm.



Lực lượng chức năng huyện Sìn Hồ cho biết, từ đầu năm đến nay đã điều tra và bắt giữ gần 50 vụ, với gần 60 đối tượng liên quan đến ma túy. Vì lợi nhuận, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy hòng kiếm lời. Có một số vụ việc, đối tượng mua bán còn lợi dụng cả trẻ em, người già, người nghiện ở các bản có đông người nghiện để vận chuyển ma túy, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng. Thế nhưng, nhờ chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tuyên truyền "4 cùng" với dân, nên tệ nạn ma túy, nhất là ở các điểm "nóng" đã giảm đáng kể.



Ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết, từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo công an phá bỏ một số diện tích cây có chứa chất ma túy, phát động phong trào phòng chống tội phạm về ma túy. Do vậy trên địa bàn huyện hiện nay cơ bản là ổn định và tình trạng tội phạm ma túy cũng giảm. Từ việc chỉ đạo trên, tình hình tội phạm về ma túy và đặc biệt là tuyên truyền trong cộng đồng trên toàn huyện, nên hiện nay đã có một số xã đăng kí xã không có tội phạm về ma túy.



Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tận tâm và kiên trì của cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động; đặc biệt là sự chung tay, ủng hộ nói "không" với ma túy của người dân, đến nay tình hình tội phạm và người nghiện ma túy ở Sìn Hồ đã giảm rõ rệt. Các bản làng điểm nóng về tội phạm và sử dụng ma túy nơi đây đang dần bình yên trở lại./.