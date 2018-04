Diễn biến mới nhất vụ cướp tiệm vàng ở đường Láng, Hà Nội

Chiều 20/4, theo báo Công an nhân dân, Công an quận Đống Đa đã chuyển hồ sơ và đối tượng Tạ Quang Minh (SN 1978, trú quận Thanh Xuân) gây ra vụ cướp tại cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Tuấn (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để điều tra. Trong ảnh: Đối tượng Minh bị khống chế. (ảnh: Báo CAND). Trước đó, khoảng 21h tối 19/4, tại cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Tuấn, địa chỉ đường Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa) đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Trong ảnh: Cửa hàng vàng bạc-đá quý Minh Tuấn. (Ảnh: Lê Tùng). Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên một người đàn ông tới trước cửa tiệm vàng sử dụng vật giống còng số 8 và vật nghi là súng khống chế gia chủ. Trong ảnh: Nhiều người dân xung quanh tiệm vàng vẫn bàng hoàng về sự việc xảy ra đêm 19/4. (Ảnh: Lê Tùng). Sau khi còng tay gia chủ, tên cướp lấy được số tiền hàng chục triệu đồng. Bất ngờ, gia chủ chống trả quyết liệt thoát khỏi sự khống chế của tên cướp trong tình trạng tay vẫn bị còng và lao ra ngoài kêu cứu. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau khi vụ việc sảy ra. (Ảnh: Lê Tùng). Sau khi gia chủ kêu cứu, tên cướp hốt hoảng tháo chạy vào ngõ chùa Nền hòng thoát thân. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng phi tang hàng chục triệu đồng cướp được tại cửa hàng nêu trên. Trong ảnh: Ngõ chùa Nền, nơi tên cướp bị lực lượng chức năng truy bắt sau khi chạy vào đây. (Ảnh: Lê Tùng). Khi phát hiện tiếng tri hô, Công an cùng người dân đã nhanh chóng khống chế đối tượng. Trong ảnh: Nhiều người dân quan tâm đến vụ việc. (Ảnh: Lê Tùng). Lúc bị bắt, đối tượng có dao và bình xịt hơi cay. Riêng vật được cho là súng, đối tượng vứt lại hiện trường gây án. Trong ảnh: tang vật gây án đối tượng bỏ lại hiện trường. (Ảnh: Báo CAND). Ngay sau khi bị bắt, đối tượng được dẫn giải về trụ sở Công an phường Láng Thượng để lấy lời khai. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án. (Ảnh: Lê Tùng). Công an đã nhanh chóng làm rõ danh tính đối tượng là Tạ Quang Minh. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ khẩu súng loại bắn bi và số tiền khoảng 50 triệu đồng. Trong ảnh: Đến đêm 19/4 công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được cơ quan chức năng tiến hành thận trọng. (Ảnh: Lê Tùng).

