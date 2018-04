Hiện trường vụ cướp tiệm vàng trong đêm trên đường Láng, Hà Nội

Vào khoảng hơn 21h ngày 19/4, tại địa chỉ số 1160, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra một vụ cướp tại tiệm vàng. (Ảnh người dân cung cấp cho báo dân trí). Đối tượng dùng vật nghi là súng vào cướp tài sản trong tiệm vàng xong tẩu thoát theo ngõ Chùa Nền nhưng bị lực lượng chức năng phối hợp với người dân truy bắt. (ảnh cắt từ clip) Ngay sau khi nhận thông tin sự việc xảy ra, công an đã đến bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, đối tượng bị tóm gọn và đưa về trụ sở công an phường Láng Thượng. Đến 24h, cơ quan công an vẫn phong tỏa hiện trường để ghi biên bản, phục vụ công tác điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. Được biết, khi xảy ra sự việc, người dân qua lại bên đường đông đúc. Hiện danh tính nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ vật chứng liên quan, làm rõ đối tượng liên quan.

Vào khoảng hơn 21h ngày 19/4, tại địa chỉ số 1160, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra một vụ cướp tại tiệm vàng. (Ảnh người dân cung cấp cho báo dân trí). Đối tượng dùng vật nghi là súng vào cướp tài sản trong tiệm vàng xong tẩu thoát theo ngõ Chùa Nền nhưng bị lực lượng chức năng phối hợp với người dân truy bắt. (ảnh cắt từ clip) Ngay sau khi nhận thông tin sự việc xảy ra, công an đã đến bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, đối tượng bị tóm gọn và đưa về trụ sở công an phường Láng Thượng. Đến 24h, cơ quan công an vẫn phong tỏa hiện trường để ghi biên bản, phục vụ công tác điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. Được biết, khi xảy ra sự việc, người dân qua lại bên đường đông đúc.

Hiện danh tính nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ vật chứng liên quan, làm rõ đối tượng liên quan.