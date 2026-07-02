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Điều tra vai trò đồng phạm của nhóm người ảnh hưởng trong vụ án tiền mã hóa ONUS

Thứ Năm, 19:52, 02/07/2026
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VOV.VN - Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, nhà chức trách sẽ điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm của nhóm người ảnh hưởng quảng cáo cho dự án của các bị can trong vụ tiền mã hóa ONUS.

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an cho biết: Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” liên quan đến vụ án tiền mã hóa ONUS.

Dieu tra vai tro dong pham cua nhom nguoi anh huong trong vu an tien ma hoa onus hinh anh 1
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng thông tin về vụ án tiền mã hóa ONUS. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo điều tra từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền số, các bị can đã sử dụng các ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau, nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư, thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Từ năm 2018-2021, các đối tượng đã bán tiền điện tử cho người đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa hơn 350kg vàng bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Nhóm cầm đầu đường dây đã bị bắt gồm: Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô, 32 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".

Dieu tra vai tro dong pham cua nhom nguoi anh huong trong vu an tien ma hoa onus hinh anh 2
Bị can Ngô Thị Thảo (32 tuổi, tức Hana Ngô, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD)

Nhóm của Eric Vương còn thuê một số người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL) để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến "rất nhiều nhà đầu tư tham gia". Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra vai trò đồng phạm của nhóm người nổi tiếng này.

Sau khi lôi kéo nhà đầu tư tham gia, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo "nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn". Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.

Ngoài các đồng tiền tự tạo, ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỉ USD được luân chuyển qua hệ thống này.

Hana Ngo 3.jpg

Vụ án khởi tố nữ doanh nhân Hana Ngô: Quảng cáo sai sự thật về tiền mã hóa

VOV.VN - Cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong vụ án do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu, Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô) và 5 bị can khác đã quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành...

Võ Nam/VOV.VN
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