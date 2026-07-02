Bộ Công an thông tin vụ 2 cán bộ bị khởi tố liên quan trục lợi nhà ở xã hội

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra ở Bộ Công an chiều 2/7, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an, đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội để phạm tội.

Theo nhà chức trách, các đối tượng đã thành lập công ty, lôi kéo mua "suất ngoại giao" nhà ở xã hội để trục lợi bất chính. Lực lượng chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm, triệt phá thành công chuyên án, kịp thời bắt giữ, thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng, tài sản bị chiếm đoạt.

Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. (Ảnh: Trọng Phú)

"Nhóm đối tượng còn liên quan đến lừa đảo, do Lê Trung Tiến (quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc công ty StarHome) cầm đầu, hứa hẹn có suất ngoại giao, chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng", Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho biết.

Lực lượng chức năng đã khởi tố Lê Trung Tiến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài ra còn 2 cán bộ khác thuộc Trung tâm dịch vụ hành chính công chi nhánh số 6 - TP Hà Nội bị khởi tố vì nhận tiền để "làm nhanh" thủ tục mua nhà ở xã hội.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, nhóm người nhận hối lộ là Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Song Hiền (cán bộ Trung tâm dịch vụ hành chính công chi nhánh số 6 - TP Hà Nội). Các bị can nằm trong đường dây "chạy" thủ tục xác nhận thường trú, tạm trú để mua nhà ở xã hội.

Đại diện A04 xác định từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã làm hồ sơ nhanh cho hơn 100 trường hợp. Trong hành vi này, A04 cũng xác định Lê Trung Tiến là chủ mưu.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, đây là chuyên án có quy mô lớn, nhiều đường dây, nhiều đối tượng cùng phạm tội với tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Có sự câu kết, móc nối giữa doanh nghiệp và cán bộ công chức. Vụ việc gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tính minh bạch trong cơ chế nhà ở xã hội. Việc xử lý các đối tượng góp phần răn đe, đẩy lùi tiêu cực, lợi ích nhóm.