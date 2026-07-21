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Điều tra vụ lừa “chạy án”, chiếm đoạt 580 triệu đồng ở Tây Ninh

Thứ Ba, 11:57, 21/07/2026
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Lợi dụng một gia đình có con bị bắt vì ma túy, Trần Văn Muôn đưa ra thông tin gian dối có thể "chạy án", nhận 580 triệu đồng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Mỹ Hạnh với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 580 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 8/2020, Trần Văn Muôn (SN 1992, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh) biết con trai của ông N.V.T và bà B.T.M.L (cùng SN 1976, ngụ xã Mỹ Hạnh) bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của gia đình ông T, Muôn đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ với người có thẩm quyền và có thể "chạy" để con của ông T. và bà L. được giảm nhẹ hình phạt hoặc được trả tự do.

Tin lời Muôn, gia đình nạn nhân đã hai lần giao tổng cộng 580 triệu đồng vào các ngày 6/8/2020 và 17/8/2020.

Sau khi nhận tiền, Muôn không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những đối tượng tự xưng có khả năng can thiệp vào hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc hứa hẹn giúp người vi phạm pháp luật được giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm để nhận tiền.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hoạt động điều tra, truy tố và xét xử đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không cá nhân nào có quyền can thiệp. Việc đưa tiền với mục đích tác động đến quá trình giải quyết vụ án không chỉ có nguy cơ bị lừa đảo, mất tài sản mà còn có thể phát sinh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Người dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm.

Theo Nguyễn Tiến/Tiền Phong
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